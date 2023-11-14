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Авиасообщение между Сахалином и Итурупом нарушилось из-за непогоды на Курилах

В Курильске наблюдается метель, улучшения погоды в течение дня не ожидается

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Два рейса на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Курильском (остров Итуруп, Курилы, Сахалинская область) задержаны почти на сутки из-за неблагоприятных погодных условий на Курильских островах, сообщили ТАСС в пресс-службе Сахалинского международного аэропорта.

"Причина задержки - метеоусловия на Курилах", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло, самолет до Курильска должен был вылететь из Южно-Сахалинска в понедельник в 18:50 (10:50 мск), но рейс перенесли на 16:30 вторника (08:30 мск). На такое же время был отложен и обратный рейс. Информация о количестве ожидающих пассажирах пока не уточняется.

Сейчас в Курильске метель, температура воздуха - плюс 3 градуса. В течение дня улучшения погоды не ожидается. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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