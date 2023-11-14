14 ноября, 05:10

Собянин: в Москве в 2023 году ввели рекордное число крупных транспортных объектов

Мэр также подчеркнул, что в 2023 году было открыто движение по южному направлению Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Рекордное количество крупных транспортных объектов запустили в Москве в 2023 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"2023 год - рекордный для Москвы по количеству новых крупных транспортных объектов", - написал мэр.

Он напомнил, что в марте была полностью запущена Большая кольцевая линия московского метро, а всего с начала года открылись 14 новых станций метрополитена. Кроме того, были запущены МЦД-3 и МЦД-4. "Теперь на МЦД больше 100 пересадок на метро, МЦК и между самими диаметрами", - написал Собянин.

Мэр также подчеркнул, что в 2023 году было открыто движение по южному направлению Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона.

Открылись и новые маршруты на Москве-реке: от Киевского вокзала до ЖК "Сердце столицы" и ЗИЛ - Печатники. "Инновационные электросуда и плавучие причалы полностью интегрированы в систему московского транспорта", - заключил мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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