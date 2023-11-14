Иракский портал опубликовал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурков

По ее словам, она якобы работала на "Моссад" и ЦРУ

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Иракский портал Al Rabiaa опубликовал первую с момента похищения видеозапись с Елизаветой Цурков, имеющей гражданство Израиля и России. Информации о том, где, когда и в каких условиях было записано это видео, не приводится.

"Меня зовут Елизавета Цурков, я гражданка Израиля, мне 37 лет. <...> Правительство Израиля ничего не делает ради моего освобождения, хотя я сейчас нахожусь в очень непростых условиях. Обращаюсь к моей семье и друзьям с тем, чтобы они постарались добиться моего освобождения в ближайшее время и я могла к ним вернуться", - сказала Цурков.

"Я пристально слежу за событиями в секторе Газа, за убийством детей, женщин, за ударами по больницам. Эта политика ведет к катастрофе в отношениях между нами и палестинцами, и результатом этой стратегии не станет мир с Газой. Итогом политики, выбранной текущим правительством, станет лишь продолжение войны", - добавила она.

Цурков также призвала семьи израильских заложников, удерживаемых палестинским исламистским движением ХАМАС на территории анклава, "добиваться прекращения вооруженного конфликта, поскольку в нем погибнут их сыновья и дочери".

Удерживаемая в плену в Ираке Цурков сообщила, что она якобы приехала в страну с тем, чтобы спровоцировать конфликты между шиитскими группировками и в конечном итоге добиться нормализации ирако-израильских отношениях. По утверждениям похищенной, она якобы работала на израильскую службу разведки "Моссад" и американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Сестра Цурков Эмма заявила в комментарии израильской газете Yedioth Ahronoth: "Мы рады видеть, что Лиза жива. Мы не будем комментировать содержание ее слов, так как очевидно, что она была вынуждена сказать все это". Мать похищенной выразила надежду, что появление видео, которое, судя по словам Цурков о Газе, было снято не так давно, станет важным шагом к возвращению заложницы домой.

Похищение Цурков

5 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Цурков, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается проиранской группировкой "Катаиб Хезболлах" в Ираке. В ведомстве добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. По информации израильского радио Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований.

Власти Ирака, передал телеканал Al Hadath, объявили 7 июля о начале расследования дела о похищении Цурков. В Багдаде подчеркнули, что оно связано с национальной безопасностью.

В ночь на 9 июля саудовская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники сообщила, что похищение Цурков могло быть организовано для оказания давления на израильские власти с целью освобождения гражданина Ирана Юсефа Шахбази, задержанного израильской разведслужбой "Моссад" в ходе операции на территории исламской республики. Судьба Цурков до настоящего времени была доподлинно неизвестна.