В Херсонской области установили 1 тыс.у новых дорожных знаков

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что необходим комплексный ремонт и благоустройство дорог, обочин, съездов, тротуаров и остановок

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. На левобережье Херсонской области установлена 1 тыс. новых дорожных указателей, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"На херсонских трассах и улицах населенных пунктов установили первую тысячу новых дорожных знаков. Это географические указатели на русском языке и разные виды знаков, управляющих движением", - написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко подчеркнул, что необходим комплексный ремонт и благоустройство не только дороги, но и обочин, съездов, тротуаров, остановок. "Все это сейчас делаем сразу по нескольким госпрограммам при поддержке правительства России", - добавил он.