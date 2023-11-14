В Москве отремонтировали более 3 тыс. энергоподстанций в 2023 году

Ремонт позволил повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) отремонтировали более 3 тыс. столичных энергоподстанций в текущем году. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году обновили в общей сложности свыше 3 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций, что позволило повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Такие работы проводим в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных.

"Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - добавил он.

Глава КГХ заверил, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.