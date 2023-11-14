В Подмосковье с начала года провели более 1,7 млн телемедицинских консультаций

Получить телемедицинскую консультацию можно только после первичного очного посещения врача

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Врачи подмосковных медучреждений с начала 2023 года провели более 1,7 млн телемедицинских консультаций с пациентами. Такая форма связи доступна после первичного очного посещения медицинского специалиста, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Внедрение современных технологий в сферу здравоохранения позволяет упростить получение ряда медицинских услуг для пациентов и сделать их более доступными. На сегодняшний день, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. С начала года было проведено уже более 1,7 млн телемедицинских консультаций", - привели в тексте слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что получить телемедицинскую консультацию можно только после первичного очного посещения врача. Записаться на нее можно через портал "Здравоохранение", по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.