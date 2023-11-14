14 ноября, 09:22

Патриарх Кирилл попросил попечителей финансово помочь в строительстве храмов в Москве

По словам предстоятеля РПЦ, без этого нельзя будет справиться с поставленными задачами в столице

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил членов попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы оказать финансовую помощь в возведении новых храмовых комплексов, отметив, что без этого нельзя будет справиться с поставленными задачами в столице. Патриарх вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным провел заседание совета в храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

"К сожалению, вопрос поиска средств все-таки на повестке дня, и я поэтому обращаюсь к членам попечительского совета финансово поддержать наше общее дело, строительство православных храмов в Москве - историческое дело. Я бы больше сказал, речь идет о каком-то очень важном цивилизационном акте. <...> Без вашего активного участия нам не справиться с поставленными задачами", - сказал патриарх, обращаясь к членам попечительского совета на первом за последние пять лет его заседании.

Московская патриархия, отметил он, со своей стороны вносила большой вклад в реализацию программы, осуществив с 2018 года финансирование 107 храмовых комплексов "от проектирования до завершения работ". Однако сейчас из-за больших расходов на другие важные проекты продолжать финансирование в тех же объемах практически невозможно, констатировал предстоятель РПЦ.

Всего благодаря программе на сегодняшний день в столице уже построен 241 храм. По словам патриарха, новые храмовые комплексы становятся культурными, просветительскими и даже социальными центрами, при них строятся воскресные школы и гимназии. Приходы организуют службы милосердия, центры помощи бедным и больным людям, многодетным семьям, ведут патриотическую работу. Многие храмы сегодня также собирают гуманитарную помощь, одежду, медикаменты и технику для военнослужащих в зоне СВО.

Патриарх также обратил внимание на то, что сегодня ни в одной стране мира не возводится такое количество храмов и духовных центров, как в России. По его словам, это происходит на фоне того, как на Западе "разрушаются самые принципы духовной жизни и человеческой нравственности". Программа храмостроительства в Москве содействует приумножению национального достояния и служит укреплению национального достоинства, добавил первоиерарх Русской церкви.

Программа строительства православных храмов шаговой доступности (ранее - программа "200 храмов") - совместный проект Русской православной церкви и правительства Москвы. Программа развернута во всех административных округах столицы, кроме Центрального, в том числе на территориях Новой Москвы. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы города храмами в шаговой доступности. Программа реализуется на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация