Патриарх Кирилл попросил попечителей финансово помочь в строительстве храмов в Москве

По словам предстоятеля РПЦ, без этого нельзя будет справиться с поставленными задачами в столице

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил членов попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы оказать финансовую помощь в возведении новых храмовых комплексов, отметив, что без этого нельзя будет справиться с поставленными задачами в столице. Патриарх вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным провел заседание совета в храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

"К сожалению, вопрос поиска средств все-таки на повестке дня, и я поэтому обращаюсь к членам попечительского совета финансово поддержать наше общее дело, строительство православных храмов в Москве - историческое дело. Я бы больше сказал, речь идет о каком-то очень важном цивилизационном акте. <...> Без вашего активного участия нам не справиться с поставленными задачами", - сказал патриарх, обращаясь к членам попечительского совета на первом за последние пять лет его заседании.

Московская патриархия, отметил он, со своей стороны вносила большой вклад в реализацию программы, осуществив с 2018 года финансирование 107 храмовых комплексов "от проектирования до завершения работ". Однако сейчас из-за больших расходов на другие важные проекты продолжать финансирование в тех же объемах практически невозможно, констатировал предстоятель РПЦ.

Всего благодаря программе на сегодняшний день в столице уже построен 241 храм. По словам патриарха, новые храмовые комплексы становятся культурными, просветительскими и даже социальными центрами, при них строятся воскресные школы и гимназии. Приходы организуют службы милосердия, центры помощи бедным и больным людям, многодетным семьям, ведут патриотическую работу. Многие храмы сегодня также собирают гуманитарную помощь, одежду, медикаменты и технику для военнослужащих в зоне СВО.

Патриарх также обратил внимание на то, что сегодня ни в одной стране мира не возводится такое количество храмов и духовных центров, как в России. По его словам, это происходит на фоне того, как на Западе "разрушаются самые принципы духовной жизни и человеческой нравственности". Программа храмостроительства в Москве содействует приумножению национального достояния и служит укреплению национального достоинства, добавил первоиерарх Русской церкви.

Программа строительства православных храмов шаговой доступности (ранее - программа "200 храмов") - совместный проект Русской православной церкви и правительства Москвы. Программа развернута во всех административных округах столицы, кроме Центрального, в том числе на территориях Новой Москвы. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы города храмами в шаговой доступности. Программа реализуется на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы.