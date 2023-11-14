14 ноября, 09:59

В программе "Российский учитель за рубежом" участвуют более 1 тыс. педагогов

Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, программу надо расширять

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более тысячи педагогических работников участвуют в программе "Российский учитель за рубежом", ее необходимо расширять. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Что касается изучения русского языка за рубежом, у нас действует программа, проект "[Российский] учитель за рубежом". <...> У нас порядка тысячи учителей уже участвуют в этой программе. Конечно, ее надо расширять", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации "Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения". 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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