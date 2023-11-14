14 ноября, 10:09

ГД приняла во II чтении законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих

При этом индексация зарплат сотрудников полиции и военнослужащих приостанавливаться не будет

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании во втором чтении законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, судей, а также помощников депутатов и сенаторов. При этом индексация зарплат сотрудников полиции и военнослужащих приостанавливаться не будет.

Документ был внесен на рассмотрение палаты правительством РФ в сентябре, в первом чтении Дума приняла его 25 октября. Законопроект предусматривал приостановку на год действия положений об индексации зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции, военнослужащих, а также сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Федеральной таможенной службы (ФТС) и Государственной противопожарной службы. Соответствующие изменения предлагалось прописать в законах "О статусе судей в Российской Федерации", "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", "О государственной гражданской службе Российской Федерации", "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Во втором чтении были поддержаны поправки, согласно которым индексация зарплат не будет приостанавливаться в отношении военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС и Государственной противопожарной службы. 

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