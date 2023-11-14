ГД приняла во II чтении законопроект о продлении бесплатной медпомощи в новых регионах

Документом предложено продлить срок финансового обеспечения оказания бесплатной медицинской помощи жителям новых субъектов РФ до 1 января 2025 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий продление на весь 2024 год финансового обеспечения бесплатной медицинской помощью жителей новых регионов РФ, в том числе не застрахованных по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в сентябре этого года и принят в первом чтении в октябре. Изменения вносятся в закон об особенностях регулирования отношений в сфере охраны здоровья в связи с принятием в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Документом предложено продлить срок финансового обеспечения оказания бесплатной медицинской помощи жителям новых регионов до 1 января 2025 года. На текущий момент такое обеспечение предусмотрено до 1 января 2024 года. Уточняется, что речь идет о той помощи, которая не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования. Норма также распространяется на тех жителей новых регионов, которые не застрахованы по программе ОМС.

В финансово-экономическом обосновании указано, что средства, необходимые для реализации инициативы, будут выделены из федерального бюджета, а также из бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования. Авторы уточняют, что в случае недостаточности федеральных средств финансовое обеспечение будет осуществляться за счет региональных бюджетов четырех новых субъектов РФ.