ВЦИОМ: большинство россиян считают соцопросы объективными

Абсолютное доверие к опросам сегодня демонстрирует каждый шестой респондент, говорится в материале Всероссийского центра изучения общественного мнения

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Большинство (73%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что социальные опросы в целом отражают действительные мнения граждан. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"В оценках объективности социологических опросов россияне чуть менее оптимистичны: в общей сложности 73% полагают, что они отражают действительные мнения граждан. Это один из самых высоких показателей за весь период наблюдений. Однако социологам по-прежнему есть к чему стремиться: абсолютное доверие к опросам сегодня демонстрирует каждый шестой (17% считают, что они "безусловно отражают" мнения граждан), тогда как максимум был зафиксирован в 2015 г. - 29%", - говорится в сообщении.

Большинство респондентов (90%) назвали опросы общественного мнения нужными. Однако 66% считают, что результаты опросов используются органами власти, политиками, предпринимателями для повышения эффективности своей деятельности. В российском обществе также распространено мнение, что результаты опросов общественного мнения часто фабрикуются и публикуются в СМИ, чтобы влиять на людей, склоняя их к определенному поведению (53%).

Опрос проводился 5 ноября, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.