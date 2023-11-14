ГД приняла законопроект об увязывании состояния дома и срока проведения его капремонта

Документ внесли в парламент в июне 2022 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании во втором чтении законопроект, устанавливающий взаимосвязь между сроками выполнения работ по капитальному ремонту и фактическим техническим состоянием многоквартирного дома.

Документ был внесен в палату в июне 2022 года группой депутатов-единороссов во главе с председателем думского комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым и принят в первом чтении в октябре.

Изменения вносятся в Жилищный кодекс. Предлагается учитывать как фактическое состояние многоквартирного дома, так и сроки проведения ремонтных работ по капремонту при формировании региональных программ капитального ремонта. Процедуру проведения технического обследования дома установит субъект РФ на основании требований, утвержденных кабмином.

Кроме того, документ наделяет собственников помещений в многоквартирном доме правом самостоятельно принимать решение о проведении технического обследования своего дома. При этом проведение такого обследования осуществляется за счет средств собственников.

Как пояснил ТАСС член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), законопроект "призван установить четкий порядок, в соответствии с которым первостепенное внимание и капремонт будут получать дома с более плохим техническим состоянием". По словам депутата, это позволит "минимизировать появление новых аварийных домов".

Колунов напомнил, что поводом для внесения изменений стали ошибки в составлении планов капитальных работ. "Сейчас сроки и очередность устанавливаются, грубо говоря, наугад. В этом процессе не учитываются ни техническое состояние многоквартирного дома (МКД), ни износ его инженерных систем. Поэтому дома, которые должны быть отремонтированы в первую очередь, порой остаются в конце и становятся аварийными, а более-менее стойкие МКД уходят в начало [очереди]", - заключил он.