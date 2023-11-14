Госдума перенесла обсуждение законопроекта о легализации гостевых домов в Крыму

Причина такого решения не уточняется

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума перенесла на 28 ноября первое чтение законопроекта о проведении в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Изначально вопрос планировалось обсудить на заседании 14 ноября.

"Перенести рассмотрение законопроекта на другое пленарное заседание (плановая дата рассмотрения Государственной думой 28.11.2023)", - указано в думской базе данных. При этом причина переноса не уточняется.

Законопроект внесен в палату парламента группой депутатов во главе с зампредом думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальей Костенко. В пояснительной записке указано, что на территории указанных регионов расположено большое количество таких домов и отсутствие регулирования их деятельности негативно влияет на уровень обеспечения защиты прав потребителей, их безопасность. Также, по мнению авторов инициативы, сейчас возникает правовая неопределенность в вопросе предъявляемых к собственникам таких средств размещения требований.

Законопроектом предлагается считать гостевым домом индивидуальный жилой дом или его часть, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для предоставления гостиничных услуг. Номерами гостевого дома считаются жилые помещения, предназначенные для временного размещения туристов.

Согласно документу гостевые дома должны с 1 января 2024 года обязательно включаться в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, предусмотренный законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Для внесения в этот перечень гостевой дом должен отвечать ряду требований: в нем должно быть не больше 15 номеров, а его общая площадь не должна превышать 1 тыс. кв. м. Кроме того, он должен находиться на кадастровом учете и размещаться на земельном участке с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Предполагается, что закон должен будет вступить в силу с 1 апреля 2024 года, а эксперимент продлится до 31 декабря 2026 года.

Правовое управление Госдумы в своем заключении указало, что в законопроекте отсутствует механизм признания индивидуального жилого дома гостевым домом. Также проектом не урегулирован вопрос контроля за деятельностью, связанной с оказанием гостиничных услуг в гостевых домах, на период проведения эксперимента.