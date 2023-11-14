Дума приняла закон о выплатах старшим родственникам всех погибших в СВО бойцов

Компенсация будет полагаться их фактическим воспитателям

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, распространяющий выплаты по обязательному госстрахованию на старших родственников всех бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.

Документ был внесен в Думу членами рабочей группы по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком в мае. Новыми нормами дополняется закон об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Так, компенсация будет полагаться фактическим воспитателям (старшим родственникам) бойцов, погибших в ходе прохождения службы в первые месяцы СВО или в течение года после увольнения со службы из-за полученных ранений или заболеваний. Речь идет о страховых случаях, которые произошли в период с 11 августа 2020 года, когда вступили в силу поправки в закон о денежном довольствии военнослужащих и в законодательстве было закреплено понятие "фактический воспитатель", по 14 июля 2022 года. По действующим сегодня нормам фактическими воспитателями признаются граждане, которые воспитывали и содержали застрахованное лицо как минимум пять лет до его совершеннолетия.

Как указывали авторы инициативы, закон, который в том числе включает фактических воспитателей в число выгодоприобретателей по обязательному госстрахованию в случае гибели военнослужащих в СВО, вступил в силу с 14 июля 2022 года и не затрагивает случаи гибели бойцов СВО до этого момента. Как подчеркнул в своем Telegram-канале Андрей Турчак, нововведение "устраняет правовые нестыковки и дает право таким людям получать страховые выплаты по всем случаям начиная с 11 августа 2020 года". "Получилось так, что почти два года бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, другие фактические воспитатели погибших военнослужащих не получали страховые выплаты. В том числе их не получали те, кто потерял своих близких в первые полгода спецоперации", - отметил Турчак, добавив, что законопроект устраняет это противоречие.

Документ также устанавливает, что если ранее компенсация уже выплачивалась выгодоприобретателям, к которым в том числе относятся супруги, дети и родители погибших бойцов, то размер компенсации для фактических воспитателей должен быть равен размеру доли каждого выгодоприобретателя. Если же выплата страховой суммы или компенсации не производилась, то ее произведут на условиях и в размере, установленных законом.