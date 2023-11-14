На станции БКЛ "Рижская" появятся одни из самых длинных эскалаторов метро Москвы

Их длина составит около 129 м

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Подготовка к строительству эскалаторного хода ведется во втором вестибюле станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, после чего там будут смонтированы одни из самых протяженных эскалаторов в столичной подземке длиной около 129 м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Второй вестибюль действующей станции "Рижская" БКЛ метро будет расположен в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Сейчас ведется подготовка к началу проходческих работ для сооружения наклонного хода длиной порядка 129 м. В нем будут смонтированы эскалаторы, которые станут одними из самых длинных в столичном метро, догоняя нынешнего лидера - соседнюю станцию БКЛ "Марьина Роща" с 130-метровыми эскалаторами", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Станция БКЛ "Рижская" является пересадочной на Калужско-Рижскую ветку метро. Заммэра уточнил, что также на этой территории продолжается формирование крупного городского вокзала: кроме станций двух линий метрополитена, здесь проходят три маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) и запланировано строительство инфраструктуры для высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".

О технологиях строительства

"Создание второго вестибюля станции Большого кольца метро поможет эффективно распределить пассажиропотоки, снизив нагрузку с действующего входа в метро", - отметил гендиректор АО "Мосинжпроект", которое является генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро, Юрий Кравцов.

По его словам, станция БКЛ "Рижская" строилась в стесненных условиях: помимо существующей плотной городской застройки, действующей ветки метро, железной дороги, рядом расположены крупные автомагистрали - Третье транспортное кольцо и проспект Мира.

"В этой связи станция Большой кольцевой линии возводилась закрытым способом на глубине свыше 60 м. В первом вестибюле, расположенном под Рижской площадью, длина эскалаторов составляет 95 м. Второй вестибюль, который будет расположен по другую сторону проспекта Мира, будет наземным, поэтому для его соединения со станционным комплексом предусмотрены подъемные механизмы на треть большей длины",- пояснил Кравцов.

Глава холдинга добавил, что помимо ограниченного пространства на ход строительства влияют сложные водонасыщенные грунты в зоне строительства вестибюля.

"Строительство наклонного хода вестибюля №2 станции "Рижская" будет вестись горным способом. К проходке эскалаторного тоннеля приступят после проведения комплекса работ по заморозке грунтов, сооружения форшахты, монтажа тоннельного наклонного укладчика ТНУ-4 (м) и наклонной эстакады грузового подъема для обслуживания оборудования. Грунты будут разрабатываться отбойными молотками. Обделку тоннеля из чугунных тюбингов диаметром 10,5 м будут монтировать с помощью тюбингоукладчика", - заключил он.

Станция "Рижская" была открыта 1 марта 2023 года в составе финального пускового участка Большой кольцевой линии метро из девяти станций. Длина БКЛ составляет около 70 км, здесь расположена 31 станция.