14 ноября, 12:17

В Казани открылся Региональный центр Всемирного фестиваля молодежи

Он станет площадкой для отбора и обучения делегатов Татарстана и центром привлечения и подготовки волонтеров

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Региональный центр Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году, открылся в Казани, рассказал журналистам на открытии министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

"На сегодняшний день от Татарстана подано более 4,5 тыс. заявок в качестве делегата фестиваля и около 1 тыс. заявок - волонтера. Заявки оцениваются региональными экспертными комиссиями, которые дистанционно оценивают их портфолио, эссе на тему, предложенную дирекцией фестиваля, и видеовизитки. Помимо дистанционного отборочного этапа в Республике Татарстан, кандидаты проходят несколько этапов очного отбора: тестирование и очное собеседование с участием экспертных комиссий", - рассказал Садыков.

Министр отметил, что очный отбор позволяет определить мотивацию и цель участия, лидерский потенциал, навыки командного взаимодействия и нестандартность мышления участников. После формирования делегации центр станет площадкой для проведения обучения делегатов перед предстоящим фестивалем. По итогам отборочных этапов на фестивале Татарстан представят 250 делегатов и 120 волонтеров.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году. Участие в нем примут 20 тыс. человек (в том числе 1 тыс. детей в возрасте от 14 до 18 лет). Их отберут после прохождения конкурсных заданий. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. 

Теги:
РоссияТатарстан
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