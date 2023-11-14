Студенты вуза во Львове требуют уволить оскорблявшую русскоязычных активистку Фарион

Руководство вуза ранее уже отказывалось увольнять экс-депутата Рады, заявив, что не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне стен университета

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Студенты украинского университета "Львовская политехника" устроили акцию у стен здания с требованием уволить преподающую там экс-депутата Рады Ирину Фарион, которая в последние дни оказалась в центре нескольких скандалов с оскорблениями в адрес говорящих на русском украинцев. Об этом сообщило издание "Страна".

Издание опубликовало видео манифестации, на кадрах которого несколько десятков собравшихся скандируют требование уволить преподавателя. Неделю назад руководство вуза уже отказывалось увольнять Фарион, заявив, что не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне стен университета.

В последнее время Фарион оказалась в центре сразу нескольких скандалов. Сначала в одной из телепередач она в оскорбительной форме раскритиковала боевиков националистического формирования "Азов" (запрещено в РФ и признано террористической организацией), которые говорят по-русски. После резкого ответа одного из них она предложила всем русскоязычным "ехать в Сибирь".

К "дискуссии" подключился украинский боксер Александр Усик, который ответил Фарион в стихотворной форме на русском языке. В свою очередь уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил о недопустимости притеснения граждан страны за использование "языка нацменьшинств". Вскоре Фарион оказалась в центре нового скандала - она опубликовала в Telegram-канале данные проживающего в России украинского националиста. После этого Лубинец подал еще одно заявление с просьбой проверить ее действия, на этот раз в Службу безопасности Украины.