14 ноября, 13:02

В Полтавской области переименовали 80 улиц, в том числе названную в честь Гоголя

В частности, улица Маяковская стала Волонтерской, улица 8 Марта - улицей Украинских защитниц, переулок Кутузова теперь назван переулком Героев Азова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. На территории Градижской общины в Полтавской области переименовали 80 улиц, сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина". Инициатива затронула в том числе улицы, названные в честь земляка Николая Гоголя, Владимира Маяковского и Петра Чайковского.

"Еще 80 улиц переименовано на Полтавщине. На этот раз на территории Градижской общины", - говорится сообщении.

Так, в соответствии с приведенным списком, в числе переименованных оказался и названный в честь уроженца Полтавщины писателя Николая Гоголя переулок в селе Бугаевка. Отныне он стал Казацким.

Кроме того, улица Маяковская стала Волонтерской, улица 8 Марта - улицей Украинских защитниц, переулок Кутузова теперь назван переулком Героев Азова. Получили также новые названия улицы Горького, Чайковского, Суворова, Чкалова и другие.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. 

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