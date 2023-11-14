КС РФ уточнил уголовную ответственность за манипуляции с порохом

Суды должны учитывать фактические обстоятельства дел и не применять уголовное наказание в случаях, когда действия подсудимых не были явно злонамеренными, говорится в постановлении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) по запросу суда из Ивановской области уточнил возможности применения статьи 222.1 УК РФ (оборот взрывчатых веществ) в отношении действий с охотничьим порохом. По мнению КС РФ, суды должны учитывать фактические обстоятельства дел и не применять уголовное наказание в случаях, когда действия подсудимых не были явно злонамеренными, следует из постановления суда.

"Выявленный в настоящем постановлении конституционно-правовой смысл пункта 2 примечаний к статье 222.1 УК Российской Федерации является общеобязательным, что исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике", - говорится в тексте постановления.

Запрос суда из Вичуги

Поводом для проверки конституционности положений статьи 222.1 УК РФ об обращении взрывчатых веществ стал запрос Вичугского городского суда Ивановской области, на рассмотрении у которого находится дело гражданина Б.

Этот Б. из поселка Каменка Вичугского района Ивановской области в 1990-х годах законно приобрел порох для самостоятельного снаряжения патронов к охотничьему оружию. После прекращения действия разрешения на оружие он более 10 лет хранил порох у себя дома, пока не передал его остатки (около 185 граммов) своему знакомому, поверив на слово, что у того есть охотничий билет.

В итоге гражданину Б. было предъявлено обвинение в незаконном хранении и последующем незаконном сбыте взрывчатого вещества, которым было признано небольшое количество пороха. Вичугский городской суд приостановил производство и направил запрос в КС РФ, где предположил, что положения статьи 222.1 УК РФ противоречат конституции, так как они позволяют из-за своих формулировок привлекать к уголовной ответственности за действия с законно приобретенным порохом как за незаконный оборот взрывчатого вещества.

Решения КС РФ

КС РФ отметил, что оспариваемые положения статьи УК РФ позволяют относить охотничий порох ко взрывчатым веществам при проведении соответствующей экспертизы. Отсутствие же в статье конкретизации наказания в зависимости от вида, качества и количества взрывчатых веществ само по себе не противоречит Конституции РФ.

Компенсировать жесткость статьи позволяет индивидуальный подход к уголовно-правовому воздействию. То есть в каждом конкретном деле судам необходимо учитывать обстоятельства, уменьшающие степень общественной опасности вменяемого деяния: действия лица, его мотивы, цель и правомерность приобретения пороха, а также количественные и качественные характеристики вещества.

"Само по себе данное сочетание фактов должно расцениваться, если к тому нет законных подлежащих учету препятствий, как обстоятельство, существенно уменьшающее степень общественной опасности деяния, инкриминируемого лицу, самого этого лица или дающее основание для отказа от привлечения его к уголовной ответственности", - говорится в постановлении.

Соответственно, для обеспечения справедливости и соразмерности оценки деяния действующие нормы позволяют вынести решение о малозначительности события, назначить более мягкое наказание, в том числе ниже низшего предела, изменить категорию преступления на менее тяжкую, применить условное осуждение, считает КС РФ.