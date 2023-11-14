14 ноября, 14:04

На Ставрополье доля качественных региональных дорог увеличилась на 14% за 10 лет

В регионе ежегодно увеличиваются размер краевого Дорожного фонда и финансирование ремонта дорог

СТАВРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Доля региональных дорог в нормативном состоянии на Ставрополье выросла на 14% за 10 лет и достигла 79%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минтранспорта.

"Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края проводит постоянную работу по строительству, реконструкции и капремонту, ремонту и содержанию дорог регионального значения. Если в 2013 году в нормативном состоянии находилось 2 817 км (65%) дорог регионального значения, то за 10 лет этот показатель заметно вырос, и на начало ноября этого года составил 3 442 км (79%)", - говорится в сообщении.

Ежегодно на Ставрополье увеличиваются размер краевого Дорожного фонда и финансирование ремонта дорог местного и регионального значения. На внеочередном заседании краевого парламента фонд был увеличен на 170 млн рублей, проведено перераспределение средств внутри направления. "По итогам уточнений 53,3% Дорожного фонда Ставропольского края будет направлено на ремонт и капитальный ремонт муниципальных дорог в общей сумме почти 10 млрд рублей", - сказала на заседании зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта, ежегодно на Ставрополье в нормативное состояние приводят около 300 км дорог регионального значения. Число аварийно опасных участков на этих дорогах с 2015 года сократилось с 27 до 7. "С учетом межремонтных сроков регулярно проводится их капремонт и ремонт для повышения транспортно-эксплуатационного состояния. Успешно работать в этом направлении помогает госпрограмма Ставропольского края "Развитие транспортной системы", - цитирует пресс-служба министра дорожного хозяйства и транспорта региона Евгения Штепу.

Протяженность дорог регионального значения на Ставрополье составляет более 4 тыс. км. Всего в текущем году в Ставропольском крае в нормативное состояние будет приведено 700 км дорог регионального и местного значения. 

Теги:
Северный Кавказ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация