На Ставрополье доля качественных региональных дорог увеличилась на 14% за 10 лет

В регионе ежегодно увеличиваются размер краевого Дорожного фонда и финансирование ремонта дорог

СТАВРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Доля региональных дорог в нормативном состоянии на Ставрополье выросла на 14% за 10 лет и достигла 79%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минтранспорта.

"Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края проводит постоянную работу по строительству, реконструкции и капремонту, ремонту и содержанию дорог регионального значения. Если в 2013 году в нормативном состоянии находилось 2 817 км (65%) дорог регионального значения, то за 10 лет этот показатель заметно вырос, и на начало ноября этого года составил 3 442 км (79%)", - говорится в сообщении.

Ежегодно на Ставрополье увеличиваются размер краевого Дорожного фонда и финансирование ремонта дорог местного и регионального значения. На внеочередном заседании краевого парламента фонд был увеличен на 170 млн рублей, проведено перераспределение средств внутри направления. "По итогам уточнений 53,3% Дорожного фонда Ставропольского края будет направлено на ремонт и капитальный ремонт муниципальных дорог в общей сумме почти 10 млрд рублей", - сказала на заседании зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта, ежегодно на Ставрополье в нормативное состояние приводят около 300 км дорог регионального значения. Число аварийно опасных участков на этих дорогах с 2015 года сократилось с 27 до 7. "С учетом межремонтных сроков регулярно проводится их капремонт и ремонт для повышения транспортно-эксплуатационного состояния. Успешно работать в этом направлении помогает госпрограмма Ставропольского края "Развитие транспортной системы", - цитирует пресс-служба министра дорожного хозяйства и транспорта региона Евгения Штепу.

Протяженность дорог регионального значения на Ставрополье составляет более 4 тыс. км. Всего в текущем году в Ставропольском крае в нормативное состояние будет приведено 700 км дорог регионального и местного значения.