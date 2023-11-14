В ГАБТ заявили, что не могут повлиять на очередь за билетами на "Щелкунчика"

Гендиректор театра Владимир Урин отметил, что это дело правоохранителей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России не может повлиять на ситуацию в очереди из желающих купить билеты на балет "Щелкунчик", это дело правоохранительных органов, сообщил гендиректор театра Владимир Урин. Его слова привели в пресс-службе театра.

"Я не могу подойти к очереди и сказать, что они неправомерно поступают, ни к одному человеку. <…> Любой театр - Большой, Мариинский, Театр Станиславского и Немировича-Данченко - не может подойти к гражданину и сказать: "Вы не можете вести запись". Или они раздают друг другу номерки, договариваются в соцсетях, я об этом знаю, но ничего сделать не могу, у меня нет никаких юридических прав", - сказал Урин.

По его словам, театр только раздает браслеты, чтобы люди не стояли часами, а могли уехать домой и вернуться за билетом, когда подойдет время. Гендиректор отметил, что, даже если человек придет с браслетом позже и пропустит свою очередь, он купит билет. "У нас нет юридического права наводить порядок в очереди, выстраивать людей. <...> Вот когда в кассу заходят люди, с этой минуты начинаются права Большого театра", - добавил он.

Когда люди пытаются самоорганизоваться, ведут списки в тетрадках или раздают номерки, театр им этого запретить не может, отметил гендиректор. "Мы можем только привлечь соответствующие органы, которые могут организовать эту очередь, другого ничего мы сделать не можем", - добавил он. В этом году, как ожидается, пройдет 22 представления "Щелкунчика".

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская опубликовала в своем Telegram-канале ответ, полученный от Урина, о том, что Большой театр обратился в прокуратуру из-за организации в интернете не санкционированной театром записи в очередь на билеты на балет "Щелкунчик". На основании заявления театра "были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь", правоохранительные органы организовали проверку. Урин также сообщил, что за две недели до начала продаж билетов на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра стали собираться стихийные очереди.