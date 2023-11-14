14 ноября, 14:14
Военная операция на Украине

В ДНР предупредили журналистов о попытках Киева получить их личные данные

В администрации региона заявили, что не имеют отношения к фейковым рассылкам от имени пресс-службы главы Донецкой Народной Республики с просьбой предоставить информацию о сотрудниках

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Киевский режим накануне попытался через фейковые аккаунты собрать информацию о журналистах изданий Донецкой Народной Республики, сообщили в администрации главы ДНР.

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Как уточняет пресс-служба, 13 ноября некоторым региональным СМИ с фейкового электронного адреса пришли рассылки от имени пресс-службы главы Донецкой Народной Республики с просьбой предоставить личные данные сотрудников. Так злоумышленники пытались собрать информацию о региональных журналистах.

"Хотим подчеркнуть, что пресс-служба главы ДНР не имеет никакого отношения к этим рассылкам. Противник активизировался в сфере направленных информационных атак, в результате которых может произойти утечка данных, в том числе персональной информации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе попросили журналистов "проявить максимальную бдительность в части информационной и цифровой безопасности". "Необходимо использовать для контактов с представителями органов власти только официальные адреса электронной почты и официальные контакты; в случае возникновения сомнений в достоверности - проверить адресата дополнительно", - отмечается в сообщении. 

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