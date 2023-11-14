14 ноября, 14:45
Военная операция на Украине

В РПЦ призвали священников духовно помочь раненым бойцам ВС РФ и военнопленным

По словам протоиерея Сергея Кляева, имеющие желание священнослужители могли бы поехать в госпитали Луганска и Донецка

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Служение священников в госпиталях и больницах в новых регионах РФ сейчас очень востребовано, и они могли бы съездить туда, чтобы духовно помочь как российским военнослужащим, так и находящимся там раненым украинским военнопленным. С таким предложением выступил на XI Общецерковном съезде по социальному служению руководитель направления помощи военным госпиталям Синодального отдела по благотворительности РПЦ протоиерей Сергей Кляев, пообщавшийся в Донецке с ранеными бойцами.

"Я призываю всех священников, кто имеет желание, поехать в Луганск, в Донецк, в госпитали - там много госпиталей, больниц - для духовного окормления и наших солдат, и [военнопленных] украинских солдат, чтобы не было какого-то разделения, а было объединение, и вместе бы дальше дружно, мирно жили", - сказал Кляев на сессии "Помощь в больницах раненым и пострадавшим в зоне конфликта".

По его словам, во время поездки в Донецк он исповедовал в том числе несколько десятков раненых украинских военнопленных в одной из больниц. "Нет у них ни злобы, ни ненависти в настоящий момент - не знаю, конечно, как было в окопах, - но они поисповедовались. <…> Конечно же, эти люди также нуждаются в духовном окормлении", - отметил священник.

Его призыв поехать к военнослужащим в больницы поддержал председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон. Он уточнил, что патриарх Кирилл назначил протоиерея Сергея Кляева ответственным за помощь военным госпиталям на всей территории России, в том числе в зоне конфликта.

"У нас есть возможность как-то объединить наши усилия. Сейчас иногда епархии посылают священников, договариваются с кем-то на местах, но есть возможность и централизованно это делать сейчас, нужно это как-то организовать. Нашему отделу поручено это служение, и если кто-то хочет в епархии поехать туда, помочь, то надо обратиться в наш отдел", - сказал епископ. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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