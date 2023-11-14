14 ноября, 14:46

В Дагестане презентовали рукописный Коран

© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

Рукопись весит почти 38 кг

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Житель села Параул в Дагестане Сулейман Аширлаев переписал Коран в рекордно короткие сроки. Презентация рукописи прошла в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал Аширлаев, переписать Коран ему удалось за 4,5 месяца. "Удалось переписать Коран за 4 месяца и 19 дней, весит она почти 38 кг. То время, которое я уделил написанию Корана, - самые счастливые минуты в моей жизни", - сказал Аширлаев на презентации.

По его словам, он выполнен на редкой бумаге уникальным каллиграфическим шрифтом, имеет кожаный переплет, отделанный чеканкой.

Присутствующий на мероприятии министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов отметил, что за многие десятилетия не было Корана, переписанного особым каллиграфическим способом. "Сегодня мы можем гордиться, что человек нашел в себе силы и терпение, потратил свое личное время, чтобы выставить нам, на наше обозрение, священную нашу книгу Коран", - добавил Муслимов.

Презентацию посетил и муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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