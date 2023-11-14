В Индии суд штата Пенджаб обязал власти выплачивать компенсации за укусы бездомных собак

Местные власти будут платить $121 за каждый след от зуба, сообщает Hindustan Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноября. /ТАСС/. Высокий суд Пенджаба и Харьяны на северо-западе Индии вынес решение, которое обязывает местные власти выплачивать денежные компенсации пострадавшим от укусов бездомных собак. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Суд постановил, что компенсация должна составлять минимум "10 тыс. рупий за каждый след от зуба ($121 - прим. ТАСС)" и "минимум 20 тыс. рупий за каждые 0,2 см раны ($242 - прим. ТАСС)".

Согласно постановлению суда, штат будет считаться основным органом, ответственным за выплату компенсации жертвам в случаях нападений бездомных животных, включая собак и крупный рогатый скот.

"Штат несет основную ответственность за выплату компенсации с правом взыскания ее с невыполнивших свои обязательства государственных органов или частного лица", - заявил Высокий суд.

Суд также поручил правительству создать комитет для рассмотрения подобных дел, в который должны войти представители органов местной власти, полиции, транспортный инспектор и врач.

Власти штата могут оспорить этот вердикт в Верховном суде Индии.

Широкая дискуссия в индийском обществе об исходящей от бродячих собак угрозе разгорелась после смерти 49-летнего предпринимателя Парага Десаи, который умер от кровоизлияния в мозг после того, как получил травмы в результате нападения бродячих собак возле собственного дома. После этого инцидента пользователи социальных сетей призвали немедленно принять меры по решению проблемы бездомных собак, сославшись на многочисленные случаи гибели и травм, особенно среди детей, в результате нападений животных. Растущее общественное возмущение такими инцидентами также привело к распространению случаев жестокого обращения с животными.