14 ноября, 15:17

В пяти вузах Донбасса создадут инжиниринговые центры

Это позволит повысить качество образования, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Инжиниринговые центры будут созданы в пяти вузах Донбасса - четырех вузах Донецкой Народной Республики и одном вузе Луганской Народной Республики. Это позволит повысить качество образования, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

"У нас есть большой проект. Это уже не только образование, но и наука. В пяти вузах - в четырех вузах Донецкой Народной Республики и в Луганском государственном университете имени Даля - мы создаем инжиниринговые центры для того, чтобы качество инженерно-технического образования было принципиально иным. Это совместно наш проект с Минпромторгом", - сказал Фальков.

По его словам, также завершается работа над реализацией поручения президента РФ, касающегося оснащения вузов новых регионов учебно-лабораторным оборудованием.

"С начала года мы работаем над реализацией поручения президента РФ о том, чтобы 43 новые лаборатории поставить в вузы новых регионов. Работа практически завершается, я лично ознакомился с тем, как эта работа идет, 1 и 2 сентября, когда был в нескольких университетах. <..> Здесь речь идет не только об установке оборудования, это одновременно и самое главное - повышение квалификации преподавателей, которые на этом новом оборудовании должны по-другому работать со студентами", - добавил Фальков. 

Теги:
РоссияФальков, Валерий НиколаевичДНР
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