Путин поручил оказать содействие в демонстрации фильмов конкурса приключений в ДФО

Суть конкурса заключалась в том, что путешественники по регионам ДФО могли прислать в оргкомитет отчет о своем опыте посещения дальневосточной природы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ оказать содействие некоммерческой организации "Фонд развития социальных инициатив" в демонстрации фильмов победителей и финалистов всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку "Дальний Восток - земля приключений".

"При участии федеральных телевизионных каналов оказать содействие некоммерческой организации "Фонд развития социальных инициатив" в демонстрации кинофильмов и материалов победителей и финалистов всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку "Дальний Восток - земля приключений", а также материалов научно-просветительского проекта "Россия 360", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован на сайте Кремля.

Доклад об этом должен быть подготовлен до 1 февраля 2024 года и далее раз в полгода.

Суть конкурса заключалась в том, что путешественники по регионам ДФО могли прислать в оргкомитет отчет о своем опыте посещения дальневосточной природы. Жюри выбирало лучшие работы в номинациях "Пешее путешествие", "Водное путешествие", "Зимнее путешествие" и гран-при, которое получил путешественник из Приморья Антон Конобиевский за одиночный поход на каяке.

Конобиевский совершил одиночный поход на каяке по побережью Приморского края от бухты Дубовой до Владивостока положительностью 17 дней и протяженностью 500 км. Дважды ему пришлось пережидать штормы в закрытых бухтах и почти каждый день грести против ветра.