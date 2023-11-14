Артисты из 15 стран приедут на фестиваль против отмены российской культуры в Пскове

Одним из ключевых выступлений станет концертная программа с участием артиста Донецкой филармонии - француза Франсуа Модеме

ПСКОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры впервые пройдет в Пскове, перед зрителями выступят музыканты и солисты из 15 стран, в том числе из Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Сербии и Турции. Среди артистов - французский певец из Донецка Франсуа Модеме, который участвовал в освобождении Мариуполя в ходе специальной военной операции, сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"В Пскове впервые пройдет уникальный международный фестиваль против отмены российской истории и культуры "На том стоим". Он откроется 18 ноября, его мероприятия пройдут в Пскове и городах Псковской области: в Опочке, Острове, Порхове, Печорах. В фестивале примут участие артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 15 стран мира. В их числе не только российские музыканты, но представители таких стран, как Великобритания, Венесуэла, Финляндия и Франция", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, одним из ключевых выступлений станет концертная программа с участием артиста Донецкой филармонии - француза Франсуа Модеме. Он переехал в Донецк восемь лет назад. "Доброволец, ставший на защиту ДНР, настолько любим дончанами, что его называют "наш Франсуа". Он является певцом и музыкантом, солистом Самарского театра оперы и балета. В 2014 году он приехал защищать наших соотечественников на Донбассе, с оружием в руках защищал Донецк в составе ополчения, участник СВО, награжден медалью "За освобождение Мариуполя", - сказала собеседница агентства.

Мероприятие откроется 18 ноября в Псковской областной филармонии, которая является главной концертной площадкой региона. На открытии фестиваля выступит губернаторский симфонический оркестр Псковской области, а также известные мировые солисты: Роберто Джентили, Фабиана Висентин, Массимилиано Сваб и Лука Минелли из Италии, а также Яо Дин из Китая. В программе фестиваля - музыкальные произведения Чайковского, Пуччини, Верди, Россини и Моцарта.

"Псковичи <...> смогут услышать мировые оперные произведения в исполнении великих солистов современности в музыкальном сопровождении нашего губернаторского оркестра. Кроме того, в программу фестиваля включен концерт "Калейдоскоп культур - вместе с Россией", а также мастер-класс итальянского вокала от маэстро Алессандро Сваба", - добавила собеседница агентства.