Мезенцев заявил, что выставка-форум "Россия" масштабно показывает историю страны

Государственный секретарь Союзного государства назвал стиль выставки-форума "очень современным, ярким, привлекательным"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международный форум-выставка "Россия" масштабно и ярко показывает историю страны, ее современные достижения и будущие планы. Об этом в беседе в студии ТАСС в Координационном центре правительства на выставке заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Присоединяю свой голос к тем высоким, даже восторженным оценкам. Уважение организаторам, тем, кто задумал эту масштабную, удивительную выставку, которая ярко показывает нашу историю, представляет реальные и значимые достижения дня нынешнего, говорит о новых планах", - сказал он.

Мезенцев назвал стиль выставки-форума "очень современным, ярким, привлекательным". По мнению госсекретаря, это основание того, что с момента открытия уже более полумиллиона человек посетили мероприятие.

Мезенцев пожелал организаторам выставки, чтобы "посетители уходили с чувством гордости за Россию и ее союзников". "Мы сегодня были и в павильоне Беларуси, видим, как по поручению президента республики Беларусь Александра Лукашенко обновился павильон, где представлены высокотехнологичные разработки институтов, научных центров, промышленных предприятий", - отметил он, подчеркнув, что это успешно вписывается в общую практику работы Союзного государства.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.