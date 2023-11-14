14 ноября, 16:38

Более 5 тыс. площадок в РФ и за рубежом могут открыть для проведения экодиктанта

Руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова отметила, что сейчас зарегистрировали порядка 4,5 тыс. таких объектов

МОСКВА, 14 ноября. Свыше 5 тыс. площадок для проведения экологического диктанта может быть открыто в России и за рубежом, такой прогноз сделала руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту V Всероссийского экологического диктанта.

"Сейчас уже зарегистрировано порядка 4,5 тыс. площадок, но на сегодняшний момент постоянно поступают запросы в связи с тем, что в прошлом году Министерство культуры РФ привлекло все библиотеки России. Мы планируем, что в этом году число площадок увеличится, потому что в рамках библиотек люди нуждаются в дополнительных акциях и проектах, я думаю, что свыше 5 тыс. [площадок] будет в этом году точно", - сказала она.

Соколова также отметила, что еще не все страны подали заявки для участия в диктанте, сейчас их примерно в два раза меньше, чем было в 2022 году. Но подать заявку на организацию площадки можно вплоть до 26 ноября на сайте.

Всероссийский экологический диктант - ежегодный просветительский проект, информирующий о вопросах экобезопасности и способах решения экологических проблем. Мероприятие проходит в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на офлайн-площадках. В 2023 году диктант проходит с 9 по 26 ноября. 

Теги:
Россия
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