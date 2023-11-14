На Украине завершили передачу храмов комплекса "Чернигов древний" в госсобственность

Часть храмов комплекса раньше принадлежал канонической Украинской православной церкви

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минкультуры Украины завершило работу по передаче в государственную собственность объектов архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний", сообщила пресс-служба ведомства. Часть храмов комплекса раньше принадлежал канонической Украинской православной церкви.

"5 ноября 2023 года комиссия Министерства культуры и информационной политики по приемке-передаче государственного имущества Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" завершила свою работу, - говорится в сообщении в телеграм-канале. - Комиссия передала на подписание исполняющему обязанности директора заповедника Андрею Лесному акт приема-передачи государственного имущества Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний", которым подтверждает передачу государственного имущества в пользование заповедника - всего 18 объектов".

По заключению комиссии, ряд обследованных памятников находится якобы в неудовлетворительном состоянии. Минкультуры рекомендовало провести реставрационные и консервационные работы, а также музеефикацию объектов. В ведомстве обещали завершить до конца года комплексные исследования и проектные работы.

Ранее выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман сообщал, что сотрудники заповедника "Чернигов древний" в сопровождении вооруженных людей пытаются захватить Елецкий Успенский монастырь в Чернигове и заблокировали Свято-Троицкий собор, Елецкий женский монастырь и Преображенский собор. По информации Черниговского епархиального управления УПЦ, действия предприняты для обеспечения работы комиссии Минкультуры, однако никаких документов, подтверждающих их законность, не предоставлено. Отмечается, что судебный спор по поводу этих храмов продолжается, решение еще не вынесено.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы Украинской православной церкви, нападают на священников.