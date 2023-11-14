14 ноября, 16:45

В Москве назвали лауреатов социологической книжной премии имени Бориса Грушина

В частности, лучшей научно-популярной книгой стала "Драма жизни Макса Вебера" Леонида Ионина

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Лауреатами ежегодной социологической книжной премии имени Бориса Грушина стали четыре книги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, лучшей научно-популярной книгой стала "Драма жизни Макса Вебера" Леонида Ионина - научно-интеллектуальная биография социального мыслителя, написанная российским автором.

Лучшей книгой на основе прикладных исследований признали произведение "Что мы знаем о фрилансерах? Социология свободной занятости" Дениса Стребкова и Андрея Шевчука, которое посвящено тем, кто работает удаленно. По мнению жюри премии, книга позволяет увидеть формирование новой группы занятых вместе с развитием информационной экономики в динамике, а также предлагает комплексный взгляд на фриланс в России.

В номинации "Лучшая теоретическая работа" победу одержала книга Артемия Магуна "От триггера к трикстеру. Энциклопедия диалектических наук. Т. 2: Негативность в этике", которая стала частью философской серии, посвященной негативности и диалектике. В категории "Лучший перевод" победила работа Эмиля Дюркгейма "Моральное воспитание" в переводе Александра Гофмана. Это первое полное издание на русском языке лекций, посвященных вопросам морали, которые социолог Дюркгейм читал в Сорбонне в начале прошлого века.

Как сообщали во ВЦИОМ ранее, в шорт-лист премии вошли 18 книг в четырех номинациях.

Ежегодная социологическая книжная премия была учреждена в 2020 году в память о российском социологе, основателе советской эмпирической социологии, философе и методологе социологии Грушине. Ее вручают авторам и переводчикам лучших социологических текстов, изданных в течение года на русском языке. Учредители премии - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московская высшая школа социальных и экономических наук, ВЦИОМ. 

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