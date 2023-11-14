14 ноября, 16:57

В Москве от гриппа привили почти 7 млн человек

По данным столичного управления Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация в городе соответствует сезону

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Почти 7 млн человек сделали прививку от гриппа в Москве, эпидемическая ситуация в городе соответствует сезону. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Основным и самым надежным способом защиты населения от гриппа является вакцинация. Для достижения достаточного охвата вакцинацией против гриппа необходимо привить не менее 60% населения города. На текущий период в Москве за счет всех источников финансирования привито 6 799 534 человека (в том числе 1 062 626 детей), что составляет 53,8% от численности населения города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезону. Вакцинация против гриппа в медицинских организациях государственной системы здравоохранения проводится отечественными вакцинами "Совигрипп", "Ультрикс квадри", "Флю-М", "Гриппол плюс". Вакцина обеспечит защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в этом эпидемическом сезоне.

Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90% детей и взрослых, при этом болезнь у привитых протекает легче, с минимальным риском осложнений. Прививаться против гриппа необходимо ежегодно, это связано с изменчивостью вируса. Поэтому Всемирная организация здравоохранения ежегодно рекомендует актуальный состав штаммов для включения в состав вакцин против гриппа, подчеркивается в материале.

  

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