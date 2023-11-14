Транспорт направили в школы и детские сады 14 муниципальных районов

ИВАНОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Ивановская область получила 17 школьных автобусов российского производства, сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"17 новых школьных автобусов передали в образовательные учреждения. Заменим старые транспортные средства, которые отслужили больше 10 лет. Благодаря этой поставке сможем открыть и новые школьные маршруты", - сказал Воскресенский, которого цитирует пресс-служба областного правительства.

Автобусы поставили в регион при поддержке федерального центра, уточняет пресс-служба.

В область поступили два автобуса ГАЗ вместимостью 10-12 человек, восемь УАЗов на 13-20 человек, пять ПАЗов и один ГАЗ большой вместимости. Автобусы отправили в школы Кинешемского, Заволжского, Лежневского, Шуйского, Ивановского, Ильинского, Гаврилово-Посадского, Южского, Лухского, Тейковского, Верхнеландеховского, Юрьевецкого и Родниковского районов, а также в детский сад в Савинском районе.

В Ивановской области организованно перевозят более 4,5 тыс. воспитанников школ и детских садов, для этого задействованы 199 автобусов. С 2017 года в регион поступило 163 новых автобуса, сообщает пресс-служба.