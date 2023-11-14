14 ноября, 18:19

Ивановская область получила 17 школьных автобусов российского производства

Транспорт направили в школы и детские сады 14 муниципальных районов

ИВАНОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Ивановская область получила 17 школьных автобусов российского производства, сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"17 новых школьных автобусов передали в образовательные учреждения. Заменим старые транспортные средства, которые отслужили больше 10 лет. Благодаря этой поставке сможем открыть и новые школьные маршруты", - сказал Воскресенский, которого цитирует пресс-служба областного правительства.

Автобусы поставили в регион при поддержке федерального центра, уточняет пресс-служба.

В область поступили два автобуса ГАЗ вместимостью 10-12 человек, восемь УАЗов на 13-20 человек, пять ПАЗов и один ГАЗ большой вместимости. Автобусы отправили в школы Кинешемского, Заволжского, Лежневского, Шуйского, Ивановского, Ильинского, Гаврилово-Посадского, Южского, Лухского, Тейковского, Верхнеландеховского, Юрьевецкого и Родниковского районов, а также в детский сад в Савинском районе.

В Ивановской области организованно перевозят более 4,5 тыс. воспитанников школ и детских садов, для этого задействованы 199 автобусов. С 2017 года в регион поступило 163 новых автобуса, сообщает пресс-служба. 

Теги:
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация