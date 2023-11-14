На Кубе зафиксировали перебои в работе интернета

Причиной стал обрыв наземного оптоволокна

ГАВАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Перебои в функционировании интернета фиксируются во вторник на территории Кубы, сообщает местная телекоммуникационная компания ETECSA.

"Сегодня утром произошел обрыв наземного оптоволокна, что повлияло на работу интернета. Пользователи могут испытывать трудности с доступом к этим сервисам и медленную скорость [передачи данных] при их использовании. Наши специалисты работают над восстановлением сервиса в кратчайшие сроки", - отмечает оператор на своем сайте.

В 2023 году уже возникали перебои с работой мобильного интернета на острове. В феврале на протяжении трех недель обслуживание могло приостанавливаться на несколько часов, а скорость интернета заметно снижаться. Представители ETECSA объясняли это тем, что за последний год серьезно выросло число пользователей мобильного интернета, а закупка дополнительного оборудования для обслуживания линий ограничена "из-за экономических трудностей".