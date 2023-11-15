Россия представила на ярмарке ООН сувениры из регионов, пельмени и пирожки

Глава постоянного представительства РФ Геннадий Гатилов отметил, что интерес гостей ярмарки к российскому стенду показывает, что Россия не изолирована

ЖЕНЕВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Россия представила на благотворительной ярмарке в отделении ООН в Женеве сувениры и традиции народной кухни. Глава постоянного представительства РФ Геннадий Гатилов в беседе с корреспондентом ТАСС тепло поблагодарил регионы и города, предоставившие сувенирную продукцию для ярмарки, в том числе Москву, Екатеринбург, Калугу и Казань.

"Благотворительный базар, организуемый ежегодно Ассоциацией женщин ООН, является очень важным мероприятием, - отметил Гатилов. - По сути, это центральное ооновское мероприятие. В нем участвует много миссий, здесь представлены разные страны, народы, континенты. Оно объединяет людей во имя благородной цели, так как вырученные средства идут на оказание помощи нуждающимся детям".

Стенды государств были развернуты на двух этажах во Дворце наций, где обычно проходят международные встречи и форумы, сессии Совета ООН по правам человека. Ярмарку посетили тысячи жителей Женевы. Было много сотрудников дипмиссий, работников ООН. Музыкально-танцевальная программа включала выступления фольклорных коллективов.

Весь день 14 ноября на ярмарке было очень многолюдно. На российском кулинарном стенде гости раскупили все: особенно быстро "ушли" пельмени, пирожки и чебуреки. Большой интерес вызвал также российский стенд с сувенирами. "Хочу сказать большое спасибо регионам, предоставившим сувенирную продукцию для благотворительного базара: это Москва, Казань, Екатеринбург, Калуга и многие другие, - сказал Гатилов. - Это нам очень помогает, потому что способствует популяризации многообразия нашей российской культуры, традиций". "Все очень интересуются, подходят, спрашивают, покупают. То есть Россия не изолирована. Мы являемся частью культурного и цивилизационного сообщества и вместе со всеми с удовольствием участвуем в этом важном ооновском мероприятии", - подчеркнул глава дипломатической миссии.

Год от года участников и гостей на ярмарке ООН все больше. Мероприятие становится более масштабным и интересным, отметил Гатилов. Он поблагодарил президента фонда социальных инициатив "Мир и гармония" Эльмиру Щербакову, которая, по его словам, не только участвует во многих российских культурных мероприятиях в Женеве, но и "является, по сути, их локомотивом и организатором".

Очарование ярмарки

"Очень важно было принять участие в ярмарке ООН. Ведь сегодня мы знаем о запретах, с которыми нередко сталкивается за рубежом российская культура, - сказала в интервью ТАСС Щербакова. - Но мы все равно привезли сюда наши уникальные сувениры. Они изысканно и со вкусом подобраны, представляют многие регионы России". Это и фарфоровые кружки из Свердловской области, и подносы с росписью, и уникальная шкатулочка-кладовая из города-музея Ирбита, на которую обратили внимание гости, отметила руководитель фонда. "Там варенье из одуванчиков, джем из иван-чая. Мы привезли расписанные украшения из московской усадьбы Деда Мороза, прекрасный кузнецовский фарфор ручной работы с тематикой Рождества", - продолжила она.

"Благотворительный базар - это приятная миссия, когда можешь помочь нуждающимся. Очарование этой ярмарки и в том, что здесь можно приобрести сувениры, которые были изготовлены за тысячи километров от Женевы, - пояснила собеседница агентства. - Подошел к стенду гость из Китая. Говорит: "Я учился в Иркутске, мне это близко". Подошел дедушка и купил для своей внучки следки, которые связали дагестанские мастерицы". "Это самое главное: есть взаимосвязь, взаимопроникновение, и все мы вовлечены в это прекрасное, удивительное действо под названием Рождество. Именно в такие моменты особенно хочется делать добро", - поделилась Щербакова.

У фонда "Мир и гармония" - много планов, рассказала она. "Следующий год - это 225-летие [Александра] Пушкина: готовим уникальную супер-программу. Это также год 90-летия [Юрия] Гагарина: хотим провести конференцию или круглый стол и рассказать о том, как освоение космоса повлияло на людей. В планах также значится проведение к 8 марта круглого стола о роли женщин в обществе", - резюмировала глава фонда "Мир и гармония".