14 ноября, 22:26

В ФРГ приостановили продажу книг о Путине из-за данных о выплате автору денег из РФ

В издательстве Hoffmann und Campe заявили, что не знали о представленной в журналистском расследовании информации

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Немецкое издательство Hoffmann und Campe приостановило продажу книг известного журналиста Хуберта Зайпеля о президенте России Владимире Путине после публикации в СМИ данных о предполагаемом получении автором спонсорских денег из РФ. Об этом сообщило агентство DPA.

"Hoffmann und Campe в свете опубликованных [изданием] Spiegel и [телеканалом] ZDF сведений о Хуберте Зайпеле приняло решение больше не предлагать к продаже его книги", - отметили в издательстве. Там указали на то, что якобы не знали о представленной в журналистском расследовании информации.

Ранее в Германии были опубликованы две книги Зайпеля о российском президенте - "Путин: логика власти" (Putin. Innenansichten der Macht, 2015) и "Власть Путина. Зачем Европе Россия?" (Putins Macht. Warum Europa Russland braucht, 2021).

Spiegel и ZDF утверждают, что в марте 2018 года Зайпель заключил спонсорский контракт на общую сумму €600 тыс. Средства якобы были предложены за создание и популяризацию книги о "политическом ландшафте в Российской Федерации". Речь шла о работе "Власть Путина. Зачем Европе Россия?". Спонсором выступила офшорная фирма, якобы подконтрольная предпринимателю Алексею Мордашову. По версии ZDF, журналист еще в 2013 году заключил похожий контракт на написание первой книги о Путине.

Зайпель в 2012 году снял для телерадиокомпании ARD документальный фильм о российском лидере. В 2014 году он взял интервью у Путина. 

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