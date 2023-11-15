15 ноября, 04:06
Военная операция на Украине

В Якутии намерены подключить к центральному отоплению 80 домов участников СВО

Работы планируют завершить до конца 2023 года

ЯКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", которое обеспечивает теплоснабжением свыше 70% территории региона, подключит к сетям центрального отопления 80 частных жилых домов участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Всего в 2023 году запланировано подключить 80 жилых домов в 45 населенных пунктах республики. Мероприятия реализуются в рамках программы подключения жилых домов по поручению главы Якутии Айсена Николаева", - говорится в распространенном сообщении.

По словам генерального директора предприятия Виталия Чикачева, для этих целей построили свыше 5,5 тыс. м тепловых сетей, что даст возможность подключить 56 домов. До конца года все запланированные мероприятия по подключению будут завершены.

В 2023 году предприятие помогло присоединить к сетям централизованного теплоснабжения 82 социально значимых объекта и более 1 тыс. индивидуальных жилых домов. Для этих целей в 65 населенных пунктах центральных и арктических районов было проложено свыше 14 км тепловых сетей. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичВоенная операция на УкраинеРеспублика Саха (Якутия)
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