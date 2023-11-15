Часть Горловки осталась без света после обстрела

Обесточен Никитовский район и микрорайон "Квартал 245", сообщил мэр города

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике остался без электроснабжения из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр Иван Приходько.

"В результате обстрела Горловки с позиций украинских карателей повреждена одна из подстанций. Обесточен Никитовский район и микрорайон "Квартал 245", - написал он.

Глава Горловки добавил, что также обесточены три насосные станции.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Горловку обстреливали в 01:40 и 06:10 мск со стороны Дзержинска. В первый раз было выпущено три снаряда калибра 155 мм, во второй раз - три кассетных снаряда того же калибра.