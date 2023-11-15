15 ноября, 04:46
Пандемия COVID-19

Мурашко: пандемия показала эффективность взаимодействия стран в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения РФ также призвал страны СНГ активно обмениваться специалистами и рекомендациями по лечению

БИШКЕК, 15 ноября. /ТАСС/. Недавняя пандемия коронавирусной инфекции на практике доказала эффективность взаимодействия систем здравоохранения различных государств. Об этом заявил в Бишкеке на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран - участниц СНГ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Вызов ковида показал, насколько мы можем эффективно взаимодействовать, когда стоит тот или иной вызов перед системой здравоохранения", - сказал он.

По его словам, современные средства передвижения на фоне нынешнего уровня миграции способствуют сокращению сроков распространения различных инфекционных заболеваний. Поэтому взаимодействие стран Содружества в области здравоохранения "должно строиться конструктивно и взаимовыгодно".

Существующие в этом плане риски, считает министр, требуют от стран СНГ "высокой подготовки и единых подходов к оказанию медицинской помощи". В качестве положительного примера такого сотрудничества он назвал партнерство входящих в состав Евразийского экономического союза государств.

По мнению Мурашко, страны СНГ должны более активно обмениваться специалистами, новыми улучшенными рекомендациями по лечению, обеспечить открытый доступ к регулярно обновляемым информационным ресурсам по дистанционному обучению, поскольку "все это позволяет двигаться в новом ключе".

Как заверил министр здравоохранения РФ, в заседании в Бишкеке принимают участие в том числе ведущие специалисты РФ в области медицины, академики и профессора. "Тем самым мы выражаем глубокое уважение СНГ, готовы делиться своими знаниями и готовы учиться у вас", - обращаясь к участникам встречи заверил Мурашко. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичКиргизияРоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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