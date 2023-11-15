15 ноября, 05:33

В Астраханской области направят более 500 млн рублей на пляжи и кемпинги до 2025 года

Федеральное финансирование позволит возвести в регионе 424 номера в кемпингах и глэмпингах.

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Более 500 млн рублей направят в Астраханской области до 2025 года на создание новых пляжей и строительство кемпингов и глэмпингов. Места отдыха появятся по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году по итогам конкурсных отборов Астраханской области выделяется субсидия из федерального бюджета на развитие туристской инфраструктуры, а именно на создание и обустройство двух пляжей, а также строительство модульных некапитальных сооружений - кемпингов и глэмпингов. Всего до 2025 года на эти цели из федерального бюджета будет направлено более 500 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в Министерстве экономического развития Астраханской области, федеральное финансирование позволит возвести в регионе 424 номера в кемпингах и глэмпингах. На их строительство до конца 2023 года будет выделено свыше 200 млн рублей. Часть этих средств предусмотрено на развитие местного загородного парка-глэмпинга "Баклушино" индивидуального предпринимателя Ивана Данилова.

"При условии получения господдержки до конца года к весне 2024 года мы должны открыться, - сказал ТАСС Данилов. - На средства гранта планируется установка 10 модульных домов вместимостью 50 человек, что позволит нашему парку работать в круглогодичном режиме, так как домики будут отапливаемые. Стоимость проекта составляет 21 млн - 50% нам предоставляет государство в виде гранта. В дальнейшем мы планируем расширяться - построить бассейн, банный комплекс".

О развитии круизного туризма

В Минэкономразвития региона агентству уточнили, что на рост турпотока в регионе рассчитывают и благодаря развитию речных перевозок. Удачное расположение Астраханской области на Волге позволяет принимать речные круизные теплоходы из многих регионов России. Так, в Астрахань можно прибыть водным путем из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Казани.

"В навигацию 2022 года количество прибытий теплоходов составило 90 заходов, это около 20 тыс. туристов. В навигацию 2023 года в Астрахань запланировано более 100 заходов теплоходов, на которых прибудут до 35 тыс. туристов. Также второй год Астраханская область участвует в программе железнодорожных круизов "Яркие выходные". В июле и августе 2023 года региональные туроператоры приняли более 500 участников проекта двух железнодорожных круизов - это туристы из Самары, Саратова, а также железнодорожного круиза "Долина лотосов" с участием 55 человек", - сообщили в министерстве.

Астраханская область всегда пользовалась популярностью среди туристов, а в последние годы туристический интерес к ней только растет. Так, в 2022 году субъект вошел в десятку лидеров по росту турпотока в стране и в пятерку - удерживающих топовую динамику два года подряд. Ежегодный приблизительный туристический поток в регион оценивается на уровне 1,3 млн человек. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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