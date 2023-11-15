15 ноября, 05:27

В Нижегородском районе Москвы появится школа на 825 мест

Инвесторы возведут объект на Рязанском проспекте в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили строительство на Рязанском проспекте школы на 825 учеников и общей площадью более 13 тыс. кв. м. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Одобрили строительство школы на 825 мест в Нижегородском районе. Инвесторы возведут объект на Рязанском проспекте в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что эта программа дает возможность инвесторам получить льготы при строительстве школ, детских садов, поликлиник, спортивных и других объектов, а городу - обеспечить сбалансированную застройку новых районов и повысить там количество рабочих мест. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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