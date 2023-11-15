15 ноября, 06:13

Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов

Он возглавлял ведомство региона с декабря 2021 года

ПЕНЗА, 15 ноября. /ТАСС/. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов, возглавлявший надзорное ведомство региона с декабря 2021 года, умер в среду. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

"15 2023 года ушел из жизни старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры Российской Федерации Павлов Алексей Борисович", - говорится в сообщении.

Алексей Павлов родился в 1977 году, с 2000 года служил в органах прокуратуры Ульяновской области, Башкирии, Самарской области. В декабре 2021 года возглавил надзорное ведомство Пензенской области.

"Коллектив органов прокуратуры выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Павлова", - отмечается в сообщении. 

Теги:
РоссияПензенская область
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