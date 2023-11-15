В Москве отремонтировали более 800 крыш жилых домов в 2023 году

В перечень работ входили полная замена покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) капитально отремонтировали в этом году более 800 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Мероприятия проводились в рамках региональной программы капитального ремонта, привели в порядок 802 кровли - 578 плоских и 224 скатных. В перечень работ входили полная замена покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре.

"Вначале снимается старая гидроизоляция из нескольких слоев рубероида, под которыми находится армированная бетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком. После этого укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - добавил Бирюков.

По его словам, скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.

Глава КГХ подчеркнул, что все работы в рамках капремонта проводились с использованием современных отечественных материалов и передовых технологий.