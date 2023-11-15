15 ноября, 07:42

В Сочи встретили семимиллионного туриста

Им стал житель Москвы Владимир Ломанов

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Город-курорт Сочи планирует принять 7,6 млн туристов до конца 2023 года. Семимиллионного туриста курорт встретил в среду - в одной из здравниц Лазаревского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

"В Сочи встретили семимиллионного туриста. Им стал житель Москвы Владимир Ломанов, который приехал с супругой и двумя детьми в здравницу в Лазаревском районе", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам года прогнозируется новый рекордный показатель турпотока в Сочи до 7,6 млн туристов.

На сегодняшний день в городе отдыхают около 150 тыс. человек. Санатории и гостиницы загружены более чем на 70%. Многие из них предлагают сочинцам и туристам, желающим поправить здоровье, льготные программы.

По словам мэра города-курорта, высокий турпоток ожидается в начале 2024 года. "В ноябре на зимние каникулы уже забронировано 46% номерного фонда в прибрежном кластере и чуть больше - 55% - в горном. Готовим разнообразную программу отдыха для наших гостей и всех сочинцев", - сказал Копайгородский.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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