15 ноября, 08:43
Военная операция на Украине

Участники СВО отправятся в Великий Новгород и Старую Руссу рейсами "Время героев"

Также военнослужащие и их семьи посетят Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей посетят древние города Великий Новгород и Старую Руссу на автобусах рейса "Время героев". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всероссийский проект Министерства обороны Российской Федерации "Своих не бросаем!" расширяет географию городов России, которые могут посетить военнослужащие и члены их семей. На этот раз Минобороны России совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) доставит более 170 участников агитационной акции в город зарождения российской государственности Великий Новгород - центр просвещения и торговли Старой Руси и в старинный город Новгородской области - Старую Руссу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для военнослужащих, получивших ранения и прошедших реабилитацию, а также для членов их семей и семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО запланировано два тура из Санкт-Петербурга. Они посетят одни из древнейших городов России и ознакомятся со знаковыми местами и достопримечательностями Великого Новгорода и Старой Руссы. В рамках обзорной экскурсии по Великому Новгороду, участники рейсов "Время героев" посетят Новгородский Кремль, прогуляются по Древнему Торгу, увидят Софийский собор и памятник "Тысячелетие России". Также военнослужащие и их семьи посетят Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы" в пригороде Великого Новгорода.

"В старинном городе Старая Русса, участники проекта ознакомятся с экспозициями музея Ф. М. Достоевского. Здесь они смогут увидеть предметы, связанные с литературным трудом великого гения и узнать о судьбе писателя, его творческом пути и пребывании в Старой Руссе. В интерактивном музее-реконструкции "Усадьба средневекового рушанина" гостей проекта ждут уникальные сооружения - точные копии средневековых построек, а также элементов городского благоустройства. Кроме того, в музее находится выставка артефактов, найденных на территории города Старая Русса и уникальная коллекция соли из разных уголков планеты", - отметили в Минобороны РФ.

Рейс "Время героев" проходит в рамках всероссийского проекта Министерства обороны РФ "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Цель программы "Своих не бросаем!" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей. 

Теги:
РоссияНовгородская областьВоенная операция на Украине
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