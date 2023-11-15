В предмет "Основы безопасности и защиты Родины" войдет информация о боевом применении БПЛА

В рамках дисциплины будут преподавать медицинские основы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотников войдет в новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать: сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в документе.

Также в рамках предмета школьники пройдут основы законодательства РФ, обеспечивающие национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз, будут иметь представления о действиях по сигналам гражданской обороны, о роли Вооруженных сил РФ в обеспечении защиты государства, о военной службе, угрозах военного характера.

Ученики освоят элементы начальной военной подготовки, в том числе воинские уставы, требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Учащиеся должны будут знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также правила дорожного движения и безопасного поведения на дороге.

Кроме того, в рамках предмета будут преподавать медицинские основы (навыки первой помощи, знания о профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний).

О предмете

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", куда в том числе вносится поправка, согласно которой школьная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины".

Новый предмет появится в российских школах с 1 сентября 2024 года. Как сообщается в проекте приказа Минпросвещения, изменения в образовательные стандарты с учетом нового предмета планируется принять до 1 марта 2024 года.