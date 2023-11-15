15 ноября, 08:46,
обновлено 15 ноября, 09:39

В предмет "Основы безопасности и защиты Родины" войдет информация о боевом применении БПЛА

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

В рамках дисциплины будут преподавать медицинские основы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотников войдет в новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Читайте также
В учебнике "Основы безопасности и защиты Родины" будут главы про взрывчаткуМинпросвещения: введение "Основ безопасности и защиты Родины" в педвузах нужно обсуждать

"По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать: сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в документе.

Также в рамках предмета школьники пройдут основы законодательства РФ, обеспечивающие национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз, будут иметь представления о действиях по сигналам гражданской обороны, о роли Вооруженных сил РФ в обеспечении защиты государства, о военной службе, угрозах военного характера.

Ученики освоят элементы начальной военной подготовки, в том числе воинские уставы, требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Учащиеся должны будут знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также правила дорожного движения и безопасного поведения на дороге.

Кроме того, в рамках предмета будут преподавать медицинские основы (навыки первой помощи, знания о профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний).

О предмете

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", куда в том числе вносится поправка, согласно которой школьная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины".

Новый предмет появится в российских школах с 1 сентября 2024 года. Как сообщается в проекте приказа Минпросвещения, изменения в образовательные стандарты с учетом нового предмета планируется принять до 1 марта 2024 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация