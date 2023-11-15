Псковский университет проведет форум "Мосты дружбы" для молодежи РФ и Белоруссии

Главной целью форума является расширение дружественного диалога молодежи двух стран

ПСКОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Международный форум "Мосты дружбы" с участием представителей ведущих школ и вузов России и Белоруссии пройдет 17-19 ноября в Псковском государственном университете (ПсковГУ), опорном вузе Псковской области. Ключевым событием станет подписание соглашений о вступлении в консорциум российско-белорусского университетского союза "Вместе" новых участников: Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Витебского государственного медицинского университета, Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой, Полесского государственного университета и Республиканского института высшей школы, сообщили ТАСС в пресс-службе псковского вуза.

"Форум "Мосты дружбы" с российско-белорусским участием пройдет с 17 по 19 ноября на площадке Псковского государственного университета. Его участниками станут заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, депутат Госдумы Артем Туров, директор Института русского зарубежья Сергей Пантеев. Главная цель форума - расширение дружественного диалога молодежи России и Республики Беларусь", - отмечается в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

Участие в работе форума примет также начальник Республиканского молодежного центра Юлия Зинкевич из Минска, а также сотрудники ведомств, курирующих молодежную политику на территории России и Белоруссии, представители высших учебных заведений и школ двух стран. "Важными мероприятиями форума станут также открытый диалог по проблемам союзной интеграции и круглый стол-совещание "Стратегия молодежной политики Союзного государства", где будут подниматься вопросы сотрудничества в сфере молодежной политики России и Республики Беларусь, грантовой поддержки совместных студенческих проектов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, программой форума запланированы мероприятия, которые позволят "консолидировать в едином месте молодых людей двух стран, экспертов и наставников". "Они будут способствовать выявлению и распространению лучших практик и инициатив в сфере международных и дипломатических отношений. Участники проекта научатся основам взаимодействия и работы в сфере молодежной политики, образовательных проектов, транслирования лучших практик", - говорится в сообщении.

Сейчас в консорциум, созданный 17 марта 2023 года, входят: Псковский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет. Консорциум учрежден в рамках программы академического лидерства "Приоритет 2030" Минобрнауки России.