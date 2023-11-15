15 ноября, 09:24

Дорогу к природному парку отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту

Речь идет о 10-километровом участке автодороги Суходол - Решетово-Дуброво в Краснинском районе

ЛИПЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Автомобильную дорогу, ведущую к одной из достопримечательностей Липецкой области - природному парку "Олений" отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Завершен ремонт 10-километрового участка автодороги Суходол - Решетово-Дуброво в Краснинском районе, дорога ведет к одной из известнейших достопримечательностей региона - природному парку "Олений", - сказал Артамонов. На трассе уложили два слоя асфальтобетона общей толщиной восемь см, укрепили обочины щебнем, заасфальтировали съезды и примыкания, отремонтировали водопропускные трубы, обустроили остановки, заменили барьерные ограждения и знаки.

"Наша цель - создание комфортных условий не только для жителей области, но и, безусловно, для гостей, которые приезжают посмотреть на нашу природу и памятники, поклониться святым местам", - пояснил Артамонов. Он убежден, что дороги создают первое впечатление любого путешественника о регионе. "Мы хотим, чтобы эти впечатления были приятными, чтобы к нам возвращались", - подчеркнул Артамонов.

Он заметил, что один из участков отремонтированной дороги проходит через село Решетово-Дуброво и там вплотную примыкает к школе, где учатся ребята из пяти окрестных сел: "Дорожники оборудовали переход возле учебного заведения, в том числе поставив тут ограждение, мигающий светофор и нанеся разметку".

В пресс-службе правительства области сообщили, что всего в текущем году в Краснинском районе отремонтировано более 20 км региональных дорог, а в целом по области планируется сдать более 380 км, из них по нацпроекту - около 220 км. 

Теги:
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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