15 ноября, 09:22

В Mediascope отметили, что россияне тратят около 30% времени в Telegram на чтение каналов

Ежедневно 46% населения заходят в этот мессенджер, указано в презентации руководителя сектора поддержки клиентов сегмента компании Натальи Бороздиной

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Порядка 30% времени, проведенного в мессенджере Telegram, россияне тратят на чтение каналов. Об этом сообщила руководитель сектора поддержки клиентов сегмента Digital Mediascope Наталья Бороздина.

"Эта доля от месяца к месяцу разная, но в среднем она составляет 30%. То есть 30% времени в Telegram мы посвящаем чтению или контакту с Telegram-каналами", - сказала она в ходе Национального рекламного форума.

Согласно презентации Бороздиной, ежедневно 46% населения России заходят в Telegram и 45% пользуются сетью "ВКонтакте". При этом "ВКонтакте" лидирует по охвату за месяц: 73% россиян старше 12 лет заходили в соцсеть хотя бы раз за октябрь. У Telegram этот показатель составляет 67%.

"Мы видим, что по среднедневному охвату Telegram становится первой площадкой, но "ВКонтакте" чуть-чуть совсем уступает. Поэтому говорить о закрепившемся за Telegram лидерстве пока нельзя", - добавила Бороздина.

При этом аудитория Telegram за последнее время претерпела серьезные изменения: раньше она была "более молодой и мужской", а теперь "туда пришла и женская, и возрастная аудитория".

По данным Mediascope, TikTok остается стабильно популярным, как и "Одноклассники". Instagram и Facebook (запрещенные в России социальные сети, принадлежащие корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) теряют более 70% своей аудитории. "Мы видим что, кажется, аудитория, потерянная Instagram, перекочевала в Telegram. В самом Instagram остается очень лояльное молодое женское ядро", - пояснила эксперт. 

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